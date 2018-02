Programe-se para esta sexta: Milton Nascimento e fadista portuguesa juntos no HSBC

A cantora portuguesa Carminho está na turnê de seu CD de fados chamado "Canto", que foi lançado no ano passado. Elá se apresenta hoje à noite, às 22h, no HSBC Brasil, acompanhada por Milton Nascimento, um dos brasileiros com quem já gravou. Além dele, Carminho já cantou com Chico Buarque, Nana Caymmi e Ney Matogrosso. Programe-se.

