Programe-se para esta sexta-feira: musical da Broadway estreia em São Paulo

Nesta sexta-feira, o musical 'Mudança de Hábito', inspirado no filme protagonizado por Whoopi Goldberg, nos anos 90, estreia no teatro Renault, em São Paulo. Hoje também tem espetáculo de Zezé Motta, na Caixa Cultural e abertura da 2° Mostra Internacional de Teatro, no Ibirapuera. Programe-se.

