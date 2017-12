Programe-se para esta sexta-feira: estreia musical sobre o cantor 'Chorão' em São Paulo

O musical "Dias de luta, dias de glória" que conta a história de Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr, morto em 2013, estreia hoje, às 21h, no Teatro Gamaro, na Mooca. No palco, uma pista de skate representa a cultura sempre exposta nas letras do cantor. Os filmes de horror 'Escola Mal-Assombrada', 'Halloween 5 - A Vingança de Michael Myers' e 'O Estranho Mundo de Zé do Caixão' serão exibidos em sessões simultâneas, às 22h, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, como parte da programação especial pela sexta 13. Programe-se.

