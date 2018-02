Programe-se para esta segunda: última semana para conferir festival de documentários em SP

A 20ª edição do 'É Tudo Verdade' termina no próximo domingo, 19. O festival exibe 109 documentários de 31 países em seis locais espalhados por São Paulo. A edição deste ano tem forte caráter histórico e traz, além da mostra Vinte aos Pares (com destaques de programações passadas), o centenário de Orson Welles e os 80 anos de vida de Vladimir Carvalho. Programe-se.

