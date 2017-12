Programe-se para esta segunda: começa hoje o Restaurant Week em São Paulo

A 16ª edição da SP Restaurant Week vai de 30/3 a 19/4, com a participação de 202 restaurantes. Os cardápios, com entrada, prato e sobremesa custam R$ 38,90 (almoço) e R$ 50,90 (jantar). De cada refeição, R$ 1 será doado à Fundação Cafu, com projetos sociais para crianças e adolescentes. Programe-se.

