Programe-se para esta quinta: SP-Arte começa hoje no Ibirapuera

A 11° edição da SP-Arte será aberta ao público nesta quinta-feira, 9, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. São 140 galerias de arte moderna e contemporânea, vindas de 17 países – entre eles, Alemanha, Itália, África do Sul e Estados Unidos. Programe-se.

