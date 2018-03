Programação unia filmes novos com os melhores clássicos O Cine Gemini parou no tempo. Suas poltronas vermelhas e o carpete com figuras geométricas (que fazem lembrar o arrepiante Hotel Overlook, do filme O Iluminado) são os mesmos desde o tempo da inauguração, nos anos 1970. Mas nada que o desabonasse - ao contrário, conferia um toque vintage, como não se vê em nenhuma outra sala de São Paulo. Aliás, as cores berrantes já dominavam a sala de espera, no andar inferior, preparando o espectador para uma viagem psicodélica.