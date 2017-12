Programação do Natal Iluminado começa hoje A abertura oficial da programação do Natal Iluminado de São Paulo será hoje, a partir das 18h, numa celebração na Catedral da Sé, em parceria com a Associação Comercial de São Paulo, com apresentações da Orquestra Sinfônica Heliópolis e do Coral da Gente. Na sequência, acontecem as projeções artísticas de imagens no interior da igreja. Às 20h30, será inaugurada a projeção da Fonte Multimídia do Parque Ibirapuera.