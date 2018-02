Programação da Bienal de Arte chega às últimas semanas

A 31ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo vai chegando às suas últimas semanas. Aberta ao público desde setembro, fecha suas portas em 7 de dezembro no Ibirapuera. Sob o título Como (…) coisas que não existem, o evento propõe ao espectador preencher sozinho as lacunas deixadas para a interpretação do desconhecido e de questões existenciais que ultrapassam os limites das pressões sociais.

Assim, o movimento proposto por essa edição da Bienal é de experimentação, imaginação e conflito. Provocativa e dotada de um tom político em torno do individualismo contemporâneo, espera uma troca com o visitante, com a abordagem de temas polêmicos .

Entre as 250 obras de 100 artistas, religião, natureza humana, revolução, guerra e política são apresentados por meio de diversas técnicas e pontos de vista, do texto à produção audiovisual. Além das instalações fixas, a Bienal realiza bate-papos e oficinas sobre as questões até o último dia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para tirar melhor proveito da visita é possível participar de um tour monitorado. De terça à sexta-feira, os funcionários da Bienal acompanham o público a partir das 9h30, em grupos reunidos de hora em hora. Aos fins de semana, a frequência é a cada 30 minutos. O passeio é guiado e basta procurar a equipe do setor Educativo nas entradas da exposição. Pessoas com deficiências físicas, que não falam português ou grupos acima de 15 pessoas podem agendar o monitoramento.

SERVIÇO

31ª Bienal de São Paulo

Até 7 de dezembro de 2014

Terças, quintas, sextas, domingos e feriados, das 9h às 19h (entrada até 18h)

Quartas e sábados, das 9h às 22h (entrada até 21h)

Fechado às segundas

Entrada gratuita

Pavilhão da Bienal

Av. Pedro Álvares Cabral, s.n.

Parque Ibirapuera, Portão 3

Informações: 5576-7600

contato@bienal.org.br