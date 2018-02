Programa de príncipe

Cineastas brasileiros entregaram ao governo um documento manifestando apreensão com a reação de setores militares à autoridade civil. Já vimos este filme!

Autoestima destruída

O que mais deprime o ministro da

Defesa, Celso Amorim, no comportamento dos oficiais dos Clubes Militares é a saudade que não escondem do ex-ministro Nelson Jobim.

Ninguém é de ferro

Pedro Bial conseguiu, enfim, emplacar um programa semanal na Globo para debater temas do século 21. Cansou de bancar o intelectual no Big Brother Brasil!

Bola dividida

Torcidas organizadas contra e a favor de Jérôme Valcke estão marcando conflitos de rua para a próxima segunda-feira, quando o secretário-geral da Fifa deve voltar ao Brasil.

Líder e anjo

Rodrigo Maia e Clarissa Garotinho, juntos na chapa DEM/PR na disputa pela prefeitura do Rio, são promessa de uma espécie de reality show de campanha.

Sabe Deus o que vai rolar debaixo daquele edredom!

Custo/benefício

Ronaldinho Gaúcho está custando R$ 833 mil por gol ao Flamengo.

Taí um bom motivo para o Felipão pedir aumento no Palmeiras.

Passinho à frente

O Brasil subiu nesta semana para 5º no ranking do futebol, para 6º entre as maiores economias do mundo, para 7º em fortuna particular e, cá pra nós, se o Rubinho terminar sua primeira corrida na Fórmula Indy em 8º, já está bom pra caramba, né não?

Promete! A recepção oficial à chegada do príncipe Harry ao Brasil, amanhã, no Morro da Urca, é forte candidata a programa de índio do ano. Salvo engano que costumo cometer aos montes, nenhum outro evento do calendário oficial de 2012 oferecerá a possibilidade de subir o Pão de Açúcar no mesmo bondinho de Luciana Gimenez e Romero Britto em traje passeio completo - já pensou?

Vai ter batucada, samba, capoeira e outras milongas mais no oba-oba-oba do filho do Charles.

Muita queima de fogos e filas para descer o morro na contramão dos paparazzi tentando penetrar na solenidade.

Não à toa, quem foi convidado pela Embaixada britânica e não tem muita intimidade com o mundinho das celebridades está encontrando dificuldades para arrumar boa companhia pro beija-mão do príncipe.

Marília Gabriela teria, inclusive, prometido dobrar a mesada do filho que se dispuser a não deixá-la sozinha no camarote real com Luciano Huck, Juliana Paes, Ronaldinho Gaúcho, Fernanda Lima, Anderson Silva, Letícia Birkheuer...

Dia seguinte, o príncipe tem compromisso mais popular no Complexo do Alemão, mas aí já é programa para outro tipo de índio!

Aleluia

O pessoal da

igreja finge que não vê, mas Kaká voltou a comer a bola! Graças a Deus, né?