Programa de férias

POR QUE VALE A PENA?

Um bom passeio para o pós-férias

As férias estão acabando, mas o inverno, não. Aliás, diz a previsão do tempo que as temperaturas vão começar a cair mesmo a partir de domingo. Talvez seja o momento de dar uma chance a Campos do Jordão, a queridinha de sempre do inverno paulista. Seja para tomar um drinque na Vila Capivari, comer um doce alemão no Bia Kaffee (www.biakaffee.com.br), visitar o Palácio da Boa Vista (reservas pelo 12-3662-1122) ou caminhar pelos jardins do Auditório Cláudio Santoro, onde acontece o Festival de Inverno da cidade, Campos oferece qualquer coisa, menos monotonia.

DICAS

Deu preguiça? Escolha os "dois em um"

Sempre tem aquela noite em que dá preguiça de sair do hotel para jantar. Se você puder fazer uma boa refeição por lá mesmo, por que não? Na pousada La Villette (www.lavillettepousada.com.br), o Le Foyer é famoso pelas fondues de queijo. O Toriba (www.toriba.com.br) tem dois restaurantes, o Pennacchi e o Toribinha. Já o Charpentier, de culinária internacional, pertence ao Hotel Frontenac (www.frontenac.com.br) e fica perto da Vila Capivari. No Grande Hotel (www.grandehotelsenac.com.br), o Araucária tem uma carta de vinhos com mais de 160 rótulos. P