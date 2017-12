Programa de Férias

Quem tem medo de lobisomem?

Joanópolis é daqueles lugares pitorescos que levam a sério o seu folclore - ou não manteria uma Associação dos Criadores de Lobisomem, que cuida exclusivamente da manutenção da lenda no imaginário (e no turismo) da cidade. Quem passar por lá nos próximos dias pode participar de um concurso para a escolha do nome do novo mascote joanopolense: o bebê lobisomem, que "nasceu" há menos de duas semanas e está pronto para "receber visitas". Quem não tiver medo de encontrar o tal bicho por aí, pode passear até a região da Cachoeira dos Pretos, a 18 km do centro.

ONDE IR

Cidade tem pão "PRP" e hotéis na área rural

A padaria Central faz a guloseima mais famosa da cidade: o pão "PRP", aromatizado com erva-doce e em forma de "X". O nome é uma homenagem ao Partido Republicano Paulista. Outro prato típico é o Afogado, um cozido de carne com farinha de trigo, e o frango caipira com polenta. As opções de hospedagem são mais afastadas do centro. O Ponto de Luz (www.hotelpontodeluz.com.br) tem programações esotéricas, comida "natureba" e spa. Já a Monte das Oliveiras (www.pousadamontedasoliveiras.com.br) tem chalés grandes, piscina e restaurante de culinária portuguesa.

Dicas de comidinhas

Sobremesa

No Caipirão (www.restauranteocaipirao), doces de queijo, abóbora e batata roxa

Degustação

O Botequim da Cachaça investe nos petiscos e na cachaça envelhecida em barril de carvalho. Tel.: (11) 4539-3219

Na internet

TURISMO: WWW.JOANOPOLIS.COM.BR; LOBISOMEM: WWW.LOBISOMEM.NET;PREFEIT.: WWW.JOANOPOLIS.SP.GOV.BR