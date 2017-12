Programa de Férias

POR QUE VALE A PENA?

Tranquilidade nos dias amenos de inverno

O inverno anda atípico em São Paulo. Semana passada, a cidade registrou 28ºC à tarde. Passar calor em pleno julho é bem esquisito - a não ser que você vá para São Sebastião, no litoral norte. Aí, sim, faz sentido. O roteiro que todos conhecem de outros verões pode ficar ainda melhor nesse inverno de céu azul e zero chuva. Dê uma atenção especial para a Juqueí dos bons restaurantes, para a Barra do Saí das pousadinhas ou para Toque Toque Grande se você só está ali pela praia, já que o restaurante mais perto é a 10km, na Maresias dos baladeiros de plantão.

DICAS

Hotéis com preços de baixa temporada

São Sebastião tem as tais pousadinhas charmosas, como a Tiê Sahy (www.tiesahy.com.br), e tem também o luxo do Villa Bebek (www.villabebek.com.b). A Alcatrazes (www.pousadaalcatrazes.com.br) parece um casarão de praia, com piscina e espreguiçadeiras à beira-mar. Alguns lugares fazem boas promoções em julho, como a Pousada do Almirante (www.pousadadoalmirante.com.br) - com a diária a R$ 180 -, o Hotel Ciribaí (www.ciribaipraiahotel.com.br), por R$ 79 (acima de quatro diárias), e o Ilha de Toque Toque (www.toquetoque.com.br), a R$ 300 o casal.

ONDE FICA

Distância de SP: 150 km Melhores vias: Ayrton Senna, Mogi-Bertioga e Rio-Santos Pedágio: R$ 4,80

Atenção: O caminho é tranquilo e as praias são, em geral, bem sinalizadas. Mas é bom prestar atenção nas curvas da Rio-Santos, principalmente na altura de Maresias.

Almoço panorâmico

No Acqua (www.restauranteacqua.com.br), o terraço no meio das árvores e a vista para o mar de Camburi são a melhor pedida para um almoço sem pressa. No cardápio, massas leves e frutos do mar.

DICAS DE RESTAURANTES

Camburi

O Manacá (www.restaurantemanaca.com.br) é o praiano com a grife do chef Edinho Rangel

Juqueí

No Bistrô (www.bistrojuquehy.com.br), opções variadas de grelhados e risotos

