Programa de férias

Para aventureiros

e destemidos

A natureza em Brotas (SP) é toda multiuso: dá para fazer boiacross, rafting, arvorismo, aquaride, canyoning, cascading, pilotar um quadriciclo ou "voar" de tirolesa. E é bom se familiarizar com esses termos antes de dar de cara com o Rio Jacaré Pepira ou a Cachoeira do Cassorova. Todas as atividades são pagas, de um rapel a R$ 25 até um voo de ultraleve por R$ 100. Ligue para as companhias que organizam os passeios - EcoAção (14-3653-8040), Quadricompany (14-3653-2235), Mata Nativa (14-3653-4642) e Brotas Aventura (14-3653-8000) - e faça suas escolhas.

O QUE COMER?

Cidade tem opções

variadas de alimentação

Para aguentar correr para lá, voar para cá, mergulhar ali é preciso comer bem. A Choperia Cine São José (14-3653-4385) é boa de hambúrgueres e petiscos, enquanto o Malagueta (www.restaurantemalagueta.com.br) investe em comida caseira e massas. Tem também o italiano Vila Del Capo (www.viladelcapo.com.br), que funciona numa espécie de castelo e tem um antiquário. A Pizzaria Supera (www.pizzasupera.com.br) também é uma opção de jantar. Pousadas como a Jacaúna (www.pousadajacauna.com.br) têm restaurantes abertos aos não-hóspedes.

Dicas de hospedagem

Passarinhos

No Areia que Canta (www.areiaquecanta.com.br) dá para observar pássaros com uma equipe de birdwatching.

Relax

A Pousada Frangipani (www.frangipani.com.br) tem piscina aquecida e sala de jogos.

Na internet

PREFEITURA WWW.BROTAS.SP.GOV.BR

TURISMO WWW.BROTAS.TUR.BR E

WWW.POUSADASDEBROTAS.COM.BR