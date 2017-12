Programa de Férias

O lado B da Pedra do Baú

Campos do Jordão não é a dona da pedra. Baú, Bauzinho e Ana Chata - conhecidas como Pedra do Baú - pertencem a São Bento do Sapucaí (SP). Em julho, a cidade funciona a todo vapor - atenção para o comércio no bairro do Quilombo. Seu Miguel da Agroarte (12-3971-1828) faz tudo com fibra de bananeira. Para trabalhos com palha e crochê, Ditinho Joana expõe na Arte no Quilombo (12-3971-2579).

O QUE COMER?

Culinária paulista de sotaque caipira

Para pegar o turista pelo estômago, o Festival da Culinária Caipira acontece em nove restaurantes da cidade. O Trincheira (12-3971-2688) só serve a la carte no jantar, tem menu infantil e opções de carnes e trutas. Pratos individuais entre R$ 30 e R$ 40. A Cantina do Tio Giuseppe (12-9706-7135) serve especialmente massas, mas com o sotaque caipira do dono, Abel Machado. Para a sobremesa, a sensação de São Bento são os sorvetes de queijo. Em um fim de semana dá tempo de provar o da Saluê (12-3971-1392) e o da Frutas Ao Mel (12-3971-1202).

DICAS DE HOSPEDAGEM

Pescaria

No Ecoparque (www.pescanamontanha.com.br) as diárias ficam entre R$ 266 e R$ 440

Chalés

Os chalés do Canto da Lua (www.cantodalua.com) são superequipados, com diárias a R$ 180 e pacotes a R$ 600

Na internet

GUIA DE POUSADAS WWW.POUSADASSAOBENTODOSAPUCAI.COM

PREFEITURA WWW.SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR