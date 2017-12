Programa de férias

POR QUE VALE A PENA?

Para ficar com a cabeça nas nuvens

Em Boituva (SP), pode-se dizer que os turistas caem do céu. Desde 1971, quando foi inaugurado o Centro Nacional de Paraquedismo, a cidade virou referência para quem procura o esporte, seja profissionalmente ou só para dar uns pulinhos esporádicos. Com a chegada das primeiras empresas de balonismo, o céu começou até a "engarrafar" nos feriados. Pertinho da capital, Boituva é propícia para o bate e volta, mesmo porque as opções de hotéis são bem acanhadas. Há, por exemplo, o Hotel Boituva (www.hotelboituva.com.br) e o Rafaeli (www.hotelrafaeli.com.br), no centro.

O QUE FAZER

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Salto de paraquedas custa a partir de R$ 290

Há várias maneiras de voar em Boituva. O passeio de balão pode ser só contemplativo ou com um objetivo: pular lá de cima. O preço mínimo é R$ 290. A Queda Livre (www.quedalivre.com.br) oferece saltos a partir do balão. Já a equipe de Du Meirelles (www.paraquedismoparaquedas.com.br) faz saltos duplos com opção de filmagem e fotos em alta resolução. A Boituva Skydive (www.boituvaskydive.com) e a Escola Brasileira de Paraquedismo (www.ebparaquedismo.com.br) também oferecem cursos para os "voadores" iniciantes. Em todos os casos, marque com antecedência.

{HEADLINE}

OUTROS

PASSEIOS

{TEXT}

ZOOLÓGICO

O Parque Eugênio Walter (15-3263-5302) tem várias espécies em extinção, como o papagaio-de-peito-roxo.

CAMPING

No Acampamento Radical (11-5181-1262), o lazer fica por conta do paintball, da aula de arco e flecha e do rapel.P