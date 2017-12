Programa de férias

POR QUE VALE A PENA?

Três vilas e um bom passeio

Na divisa do Estado do Rio com Minas, Visconde de Mauá é três em uma: engloba também as vilas de Maringá e Maromba. Juntas, formam um destino de inverno completo, cada uma com sua especialidade. Mauá e Maromba estão na parte com mais natureza, com trilhas e cachoeiras - a do Escorrega é a mais famosa, mas as do Vale do Acantilado têm uma estrutura melhor. Maringá concentra os hotéis, restaurantes e lojinhas. Só não vá embora dizendo que não conheceu outro trio famoso da região: pinhão, bolo húngaro e o queijo de cabra, as especialidades da gastronomia local.

ONDE FICAR

Boa hospedagem em toda a região

Em Mauá ou Maringá, ficando em um chalezinho, pousada ou hotel de luxo, o conforto é garantido. O Bühler (www.hotelbuhler.com.br) tem clima de fazenda e quartos enormes nos quais cabem famílias de quatro pessoas. Na Portal dos Ventos (www.portaldosventos.com.br) é difícil não relaxar nos chalés com banheira de hidromassagem e vista para as montanhas do Parque Nacional de Itatiaia. O principal rio da cidade passa dentro da pousada Jardim das Águas (www.visconde-de-maua.com.br), que fica na vila de Maromba e tem circuito próprio de cachoeiras.

Música a la carte

No restaurante Borbulha (tel.: 24-3387-1010), o cliente escolhe a música entre os 3 mil vinis do chef e proprietário, Edison Guia. Mas nem pense em colocar os discos para tocar - ele morre de ciúmes da coleção

Dicas de restaurante

No Vale do Pavão

O cardápio do Babel (www.babelrestaurante.com) tem pato, perdiz e cabrito, além de massas e risotos

Em Maringá

O forte do Rosmarinus (www.rosmarinus.com.br)

são os ingredientes frescos e o preparo no forno a lenhaP