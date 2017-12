Programa de férias

Frio, música e cultura na Mantiqueira

Depois de virar sede anual do Festival da Mantiqueira - Diálogos com a Literatura, que ocorre em maio, São Francisco Xavier ganhou ares de roteiro cultural. O distrito de São José dos Campos recebe shows todo fim de semana, a maioria no Photozofia Arte & Café (www.photozofia.com.br), que lembra um barzinho da Vila Madalena. Badalação, mesmo, só à noite, já que a boa do dia é visitar a Cachoeira Pedro David e fotografar o Pico Focinho d"Anta (ou subi-lo, para os adeptos do trekking). Depois do passeio, vá até a Sorveteria do Vovô, dona dos melhores gelados da região.

ONDE FICAR?

Para românticos e naturebas de plantão

As opções de boa hospedagem em São Francisco Xavier não fogem do clima bucólico, garantido pela natureza exuberante que circunda a região. A Vila Santa Bárbara(www.vilasantabarbara.com.br) une bangalôs bem equipados com um restaurante ao ar livre que é puro charme no meio do matagal. Quem é mais zen vai adorar as aulas de tai chi chuan e meditação incluídas no pacote da pousada A Rosa e o Rei (www.arosaeorei.com.br). Já a Serra do Luar (www.serradoluar.com.br) oferece os famosos pacotes de lua de mel, com direito a massagem, vinho e pétalas de rosa.