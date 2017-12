Programa de férias

POR QUE VALE A PENA?

Clima de interior pertinho da capital

Viajar até Extrema (MG) pode ser mais rápido do que ir do centro para a zona sul em horário de pico. Ao chegar à cidade, a primeira de Minas para quem sai de São Paulo, é fácil perceber que a vida paulistana ficou para trás: as ruas não têm semáforos e as placas indicam o caminho de cachoeiras e mirantes naturais. Uma das melhores opções de lazer da região são os voos de parapente e asa-delta que saem da Serra do Lopo. Também há quem prefira encarar as lombadas aquáticas do rafting no Rio Jaguari, considerado o terceiro melhor do Brasil para esse tipo de esporte.

DELÍCIAS TÍPICAS

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Minas, vá de aguardente com mel

Jura e Cilene Carvalho são os responsáveis pelo líquido ardente do Alambique J.J Carvalho (www.cachacajjcarvalho.com.br), especializado em cachaças doces. Perto dali, os vizinhos da Empyreo Destilaria (www.empyreo.com.br) têm uma linha de aguardentes mais suaves, com "apenas" 40% de álcool. É só seguir na mesma estradinha para encontrar o Apiário Flor Brasil (www.apiarioflorbrasil.com.br), que tem todos os tipos de mel: destilado, apimentado, aromatizado, em forma de sabonete, com própolis, com ervas e até fermentado, chamado de "hidromel".P