Programa de férias

Entre São Paulo e Rio, a Finlândia fluminense

No começo do século 20, enquanto os japoneses se multiplicavam em São Paulo, os finlandeses fincavam bandeira em Penedo, no Estado do Rio. Uma antiga fazenda deu lugar ao pitoresco distrito no município de Itatiaia, que hoje concentra a maior colônia finlandesa da América Latina. A tradição está mantida na arquitetura, nos museus temáticos e na Pequena Finlândia, uma espécie de bairro temático (como a Liberdade, em São Paulo) que funciona como réplica do país nórdico. Para a sorte dos turistas, os locais já não falam no idioma pátrio há algum tempo.

PASSEIOS

No caminho das quedas-d"água

Seja para tomar banho, fazer piquenique ou só para fotografar de longe, Penedo tem cachoeiras para todos os gostos. Três Quedas, Três Bacias, Poço das Esmeraldas e Cachoeira de Deus são as mais visitadas. Uma vez lá, é bom aproveitar o passeio e conhecer o Parque Nacional do Itatiaia (www.parquenacionaldoitatiaia.com.br), a mais antiga reserva natural do País, a apenas 12 km do centro de Penedo. Na parte baixa, vá na Lagoa Azul e no Mirante do Último Adeus. Já na parte alta, o legal é apreciar as montanhas da região das Agulhas Negras.