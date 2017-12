Programa da 'Rádio Estadão' é premiado

O resultado foi divulgado na noite de anteontem pela associação, que é tradicionalmente a primeira organização de São Paulo a eleger os melhores do ano. Cinquenta e dois críticos escolheram os destaques em 11 categorias: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Música Erudita, Rádio, Teatro, Teatro Infantil e Televisão.

"Fiquei super feliz com o prêmio porque toda essa história nasceu de um papo informal e o pessoal da rádio comprou a ideia, que era fazer um programa ensinando o almoço de domingo", afirma Rita Lobo, apresentadora do Panelinha.

O nome da atração vem do site de Rita, lançado em 2000, um dos primeiros de receitas específicos para web. O site se tornou um sucesso e já rendeu quatro livros e um selo editorial pela Companhia das Letras. "O rádio tem uma coisa muito legal que é a intimidade com o ouvinte. O meu objetivo é trazer a pessoa para bem perto da cozinha para que ela veja como é possível cozinhar", diz. O programa vai ao ar aos domingos, ao meio-dia. A receita é divulgada no site na sexta-feira, para que os ouvintes possam cozinhar junto com a apresentadora.

A editora-chefe interina da Rádio Estadão, Paula Marinho, parabenizou a equipe pelo resultado. "Esse é um reconhecimento importantíssimo para nós. Obrigada pelo empenho e zelo sempre demonstrados para o resultado final e, em especial, à Rita, que, com sua equipe, trabalhou com empenho e criatividade nas deliciosas pautas gastronômicas."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cerimônia de entrega da 57.ª edição do Prêmio APCA acontecerá em março de 2014, em data a ser divulgada, no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.