Programa antienchentes terá microdrenagem em 79 pontos de SP

Atualizado às 11h51

SÃO PAULO - O programa antienchentes da Prefeitura vai realizar obras de microdrenagem em ao menos 79 pontos da cidade de São Paulo, a maior parte delas com início previsto para este mês. O rol de ações foi detalhado nesta quinta-feira, 12, pelo prefeito Fernando Haddad e inclui a recuperação de galerias, além de outras intervenções menores. O pacote, que inclui poda de árvores, modernização de faróis e divulgação de informações em tempo real, custará R$ 138 milhões e envolverá 21 subprefeituras.

Outro pacote, com edital de R$ 891 milhões prevê a construção de oito piscinões nas zonas leste e sul da capital.

Para diminuir os acidentes e obstruções no trânsito, mil árvores com risco de tombar devem ser retidas das ruas até o final do ano, 300 delas já neste mês, segundo a Prefeitura.

No trânsito, está prevista a modernização de mil semáforos até o final do ano, com instalação de nobreak, fio terra e códigos para melhorar o acompanhamento da manutenção dos equipamentos. Segundo Haddad, a empresa responsável pelos reparos terá duas horas para fazer o conserto em caso de mau funcionamento.

A oferta de informação atualizada é outra aposta para evitar problemas na estação das chuvas. A Prefeitura afirmou que a partir de outubro vai atualizar todo o seu portal, que tem 1,5 milhão de acessos por mês, e abrir uma área especifica para a Operação Verão 2014. No espaço virtual serão divulgadas informações em tempo real sobre a áreas de risco de alagamento e outros dados relacionados às chuvas.

Segundo o secretário executivo de Comunicação da Prefeitura, Nunzio Briguglio Filho, vai ser instalada uma assessoria de imprensa dentro do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) para acelerar a atualização do site.