Programa anticrack já gastou R$ 1,3 bilhão O governo federal anunciou ontem ter gasto R$ 1,3 bilhão desde 2012 com o programa Crack, é Possível Vencer. A previsão é de que ao todo sejam liberados R$ 4 bilhões. Parte do dinheiro será usado para financiar comunidades terapêuticas para usuários. Ontem, 8 Estados e mais 28 municípios aderiram ao programa. Agora, todas as Unidades da Federação são atendidas pelo plano.