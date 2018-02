Professores se dividem sobre a eficácia das medidas Associações de professores estaduais e municipais da rede pública veem de maneira diferente a Área Escolar de Segurança. Para Ismael Nery Palhares Junior, presidente do Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo, a medida dá mais legitimidade para diretores cobrarem ações do poder público - melhoria da iluminação e aumento do policiamento, por exemplo. Mas falta divulgação. "De 0 a 10, daria nota entre 5 e 6 para a lei. Falta entusiasmo da própria Secretaria (da Educação) em mencioná-la."