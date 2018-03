Professora morre ao saltar de paraquedas A professora universitária Sônia Stamm, de 57 anos, morreu no domingo após saltar de paraquedas e o equipamento não abrir, em Pato Branco, no Paraná. A suspeita é que a professora não tenha conseguido abrir corretamente seu equipamento, mas a polícia vai investigar se a falha foi apenas da vítima ou se houve negligência dos organizadores do salto. Segundo o instrutor Marcos Macagnan, Sônia fazia um curso e já havia saltado outras vezes.