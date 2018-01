Professora é presa por não pagar pensão alimentícia das filhas de 16 e 18 anos

Segundo a polícia, a professora perdeu há cerca de sete anos a guarda das filhas, de 16 e 18 anos. As jovens trabalham e uma delas não mora mais com o pai, Ademilson dos Santos, de 40 anos, vendedor de acarajé. Ele alega que a ex-mulher já deve R$ 21 mil de pensão. O valor estipulado pela Justiça é de R$ 4 mil. O casal está separado há dez anos. Ademilson alega que a ex-mulher é professora concursada e tem condições de pagar as despesas das filhas. Ele garante ter planos para o dinheiro: custear os estudos da caçula. Elenísia estaria em estado de choque e sem se alimentar desde que foi detida.