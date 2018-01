Professora é morta por ladrões no ABC

O crime aconteceu por volta das 20 horas, na Rua Barão do Rio Branco. L. se dirigia para seu carro, um Gol vermelho, e foi abordada pelos criminosos. Segundo a polícia, um deles, que estava armado, exigiu que a professora entrasse no veículo. Dentro do Gol, ela teria esboçado alguma reação. No banco de trás, um dos ladrões atirou contra a vítima, que estava no banco da frente do carona.

Após o disparo, a dupla tentou fugir com o carro. Sem conseguir ligar o Gol, os bandidos fugiram correndo. Uma testemunha ligou para a polícia. "A PM prendeu um dos suspeitos. Ele assumiu que participou do assalto, mas negou que tenha atirado contra a vítima", disse o delegado do 1º DP, Victor Lutti.

O detido é o desempregado Jorge Maicon Pereira, de 18 anos. Ele foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte). Segundo a polícia, o acusado teria delatado Francisco Carlos Teixeira, de 25 anos, como seu comparsa e responsável pela disparo. "Estamos com equipes nas ruas para prender esse segundo suspeito", afirmou o delegado.

Perfil. Casada havia mais de cinco anos, a professora tinha um filho de 1 ano e meio. Ela trabalhava no Centro Educacional Unificado (CEU) do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, e morava em São Bernardo do Campo. Ela foi enterrada no início da tarde de ontem, no cemitério do Jardim Colina, em São Bernardo.