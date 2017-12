Professora é morta em tentativa de assalto em área nobre de Campinas

CAMPINAS - Três assaltantes mataram a professora Ruth França dos Santos, de 52 anos, durante uma tentativa de assalto, quando ela saía de casa para o trabalho, na manhã desta quarta-feira, 4, no distrito de Barão Geraldo, área nobre de Campinas. O marido, Moisés Ferreira dos Santos, contou à Polícia Militar que estava na garagem com os cachorros, quando sua mulher saiu com o carro. Os ladrões chegaram em um Celta prata e abordaram a vítima.

Ruth estava em seu carro, um J3, e gritou assustada ao ver o assaltante. O criminoso disparou contra a mulher. O carro da vítima ainda atravessou a rua de ré e bateu em poste na calçada oposta. O tiro transfixou o corpo da professora, que chegou a ser levada para o Hospital de Clínicas da Unicamp, mas morreu.

O marido contou que viu o assaltante e fez sinal que a mulher estava no carro. "Eu cheguei a fazer sinal para ele para mostrar que ela estava dentro do carro. Mas ela gritou quando viu ele com a arma apontada e já atiraram", contou Santos.

O delegado Cassio Piazolli, do 7º Distrito Policial, vai investigar o crime. A Polícia Civil passou a tarde desta quarta-feira em busca de imagens de câmeras de segurança da região. Segundo ele, o bairro não havia registrado um latrocínio esse ano.

Em toda Campinas, a Secretaria de Segurança Pública do Estado registrou 12 crimes do tipo de janeiro a outubro de 2013. Em todo o ano passado foram registrados 4 latrocínios.