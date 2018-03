Professora é condenada a 12 anos por estupro A professora Cristiane Teixeira Maciel Barreiras, de 33 anos, foi condenada as 12 anos de prisão pelo estupro de uma aluna de 13 anos, da Escola Municipal Marechal Rondon, em Realengo, na zona oeste do Rio. A pena de 8 anos foi agravada por se tratar de crime continuado, pois a estudante disse que foram 20 encontros. A menina chegou a declarar que "sentia um grande amor" pela acusada. Cristiane foi presa em flagrante em outubro do ano passado. A mãe da estudante prestou queixa depois que a filha ficou dois dias fora de casa.