Professora é baleada em assalto na saída de escola em Sorocaba

SOROCABA - A professora Elaine Aparecida Terci de Menezes, de 46 anos, foi baleada na cabeça numa tentativa de assalto, na noite de segunda-feira, 27, na saída da Escola Municipal José Mendes, em Sorocaba. De acordo com a Polícia Militar, o assaltante a abordou pedindo a chave do carro, um Honda CRV, mas a professora se assustou e tentou voltar para a escola. O criminoso disparou a arma que apontava para a vítima. A bala atingiu a cabeça da docente. O bandido fugiu sem roubar nada.

A professora foi socorrida por uma unidade do Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Regional. Na manhã desta terça-feira, 28, seu estado era considerado grave. A escola fica no bairro Mineirão, zona norte da cidade. Colegas da professora reclamaram da total falta de segurança na região. A PM fez buscas no bairro, mas não conseguiu prender o criminoso. Ele foi descrito por testemunhas como um homem de cor clara e estatura mediana, que usava um moletom azul. A polícia requisitou as imagens de uma câmera instalada num prédio próximo.