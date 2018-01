Professora é assassinada durante tentativa de assalto em São Bernardo

SÃO PAULO - Uma professora de 32 anos foi assassinada na noite de segunda-feira, 12, dentro de seu carro, por volta das 20h15, durante uma tentativa de assalto em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Um dos criminosos foi preso em flagrante e outro conseguiu fugir.

Luciana Azevedo Pompermayer, 31 anos, havia feito compras em uma loja de departamentos e dava a partida em seu carro quando foi abordada por dois assaltantes, segundo a polícia. Não se sabe se ela reagiu, mas um dos criminosos atirou e Luciana foi atingida na cabeça.

A dupla jogou Luciana para fora do carro, porém não conseguiu dar a partida e fugiu a pé. Testemunhas chamaram a polícia e Jorge Maicon Pereira da Silva foi preso a 300 metros do local do crime, após breve perseguição. Ele atribuiu o disparo ao seu parceiro, que está foragido. Luciana morreu na hora. O caso foi registrado no 1º DP da cidade.