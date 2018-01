Professora de Fatec vai pedir indenização Uma das professoras que levaram ao Ministério Público do Estado (MP) de São Paulo denúncias de irregularidades na Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mauá, no ABC paulista, vai processar por danos morais e materiais o Centro Paula Souza (Ceetpes), que gerencia as Fatecs. Ainda são citados na ação sete servidores, entre eles o ex-diretor da unidade Silvio Zanetic, apontado como autor das ilegalidades - que vão de fraude em licitações a pagamento de propina e desvios.