Professora da USP assume Condephaat Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP), Anna Lúcia Duarte Lanna é a nova presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de São Paulo (Condephaat). Ela e 23 conselheiros tomaram posse ontem para um mandato de 2 anos. O grupo passa a ser responsável pelas decisões sobre preservação do patrimônio paulista, o que inclui tombamentos e autorização para intervenções em bens tombados, entre outras atribuições.