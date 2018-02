Professora dá dicas de o que dizer às crianças Diálogo franco e aberto sobre o massacre, mas precaução ao permitir o acesso a imagens da tragédia são as principais dicas de Leila Salomão Tardivo, professora do Departamento de Psicologia da USP, sobre como os pais devem lidar com o assunto. Ela diz também que é uma oportunidade para que a família se reúna e discuta valores. Veja abaixo as principais recomendações.