Professora baleada por aluno passa por cirurgia ortopédica em São Paulo

SÃO PAULO - A professora Rosileide Queirós Oliveira, de 38 anos, da Escola Municipal Professora Alcina Dantas Feijão, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, passa por uma cirurgia na tarde desta quarta-feira, 28. Segundo informações do Hospital das Clínicas, a cirurgia ortopédica na rótula esquerda começou por volta das 12h30 e não tem previsão para terminar.

Ela foi baleada por D., de 10 anos, na semana passada, dentro da escola. Após ser baleada, Rosileide caiu, machucando o joelho. Após exames, foi detectado uma fratura no local, que foi imobilizado. A professora foi resgatada pelo helicóptero da PM e levada para o HC. Ela foi atingida na região posterior do lado esquerdo na altura do quadril. Rosileide permanece internada no Hospital das Clínicas sem previsão e alta e não corre risco de morte.

Nesta quarta-feira, seis dias após a tragédia, as aulas foram retomadas na Escola Municipal Professora Alcina Dantas Feijão.