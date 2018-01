Professora baleada por aluno em escola recebe alta

Uma semana após ser baleada em sala de aula na Escola Municipal Alcina Dantas Feijão, a professora Rosileide Queirós de Oliveira recebeu alta ontem. Ela deixou o Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista, sem falar com a imprensa. Distribuiu somente uma carta na qual agradece o apoio recebido desde o dia em que foi alvejada pelo aluno D., de 10 anos, que se matou.

Rosileide, de 38 anos, passou por duas cirurgias. Uma foi realizada no Instituto Central para a remoção da bala do quadril. A outra ocorreu no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, por conta da fratura que a professora sofreu no joelho esquerdo ao cair depois de ser atingida pelo tiro.

No fim da manhã de ontem, Rosileide enviou, por meio da assessoria do hospital, uma mensagem à imprensa. A professora agradeceu os policiais militares que a socorreram no dia da tragédia, os funcionários da escola e os do hospital. "Agradeço os alunos do Alcina e familiares pelo carinho e dedicação. Que Deus dê forças para todos nós", diz Rosileide, na carta.

A Polícia Civil adiou o depoimento da professora. A nova data não foi revelada. A delegada Lucy Mastelli Fernandes havia informado que ouviria Rosileide no hospital às 10h de ontem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também são aguardados os depoimentos de quatro colegas de classe de D., que devem conversar com a delegada na segunda-feira.

A polícia ainda não sabe o que levou o aluno a atirar. Em uma conversa com o irmão mais velho, G., de 16 anos, duas semanas antes de levar a arma do pai para a escola, D. perguntou: "Se eu morrer, você vai ficar triste?". O diálogo foi revelado por G. à delegada, anteontem. Na mesma conversa, D. disse também ao irmão mais velho que não tinha problema com nenhuma professora.

A delegada não descarta a possibilidade de o garoto ter atirado em Rosileide por influência de um colega. "Pode ser que um amigo tenha tido problema com a professora e ele tomou as dores." A hipótese de que a tragédia tenha sido uma brincadeira que deu errado também é investigada.