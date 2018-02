Professor reduz consumo, mas enfrenta falta d'água Sem água no período da noite há cerca de três meses, o professor Heitor Claudio Leite e Silva, de 56 anos, teve de comprar uma caixa d'água de mil litros para poder tomar banho em casa após o dia de trabalho. Ele mora com a mulher em um sobrado no bairro Vila Nova Cachoeirinha, zona norte da capital. Abastecida pelo Sistema Cantareira, a região foi a primeira a sentir os efeitos da crise hídrica.