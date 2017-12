Professor é morto em tentativa de assalto na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Um professor foi assassinado na noite de segunda-feira, 9, durante uma tentativa de assalto na Rua Pantaleão Brás, em Jardim Ester, na zona oeste de São Paulo. Flavio Natal da Silva, de 45 anos, tinha acabado de estacionar o carro na altura do número 450, por volta das 21h, quando foi abordado por um criminoso.

Segundo o delegado do 14°Distrito Policial (Pinheiros), Gilmar Contrera, as imagens de monitoramento de um condomínio mostram o professor e o assaltante em luta corporal, no momento em que Silva foi atingido. Ao menos dois projéteis foram encontrados pela polícia no local, além de uma bolsa preta vazia. O criminoso fugiu e até o momento a polícia não o identificou.

De acordo com o delegado Contrera, o caso, que foi registrado no 14°DP, será inicialmente investigado pelo 51°DP (Rio Pequeno), responsável pela área onde o crime aconteceu. "Como há indicações de latrocínio, é possível que seja investigado posteriormente pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic)."