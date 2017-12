Professor é morto em assalto na Marginal do Pinheiros

Professor da rede pública estadual foi morto a tiros por ladrões de moto na Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo por volta das 21h30 desta quarta-feira, 21. O crime ocorreu na pista sentido Interlagos-Jaguaré, próximo à Ponte Roberto Zuccolo. Ricardo Nogueira Antonini, 45 anos, seguia em uma moto Kasinski 250 cilindradas, quando foi atacado por assaltantes. O professor teria tentado fugir e acabou sendo baleado. Os ladrões fugiram, levando a moto. Um revólver calibre 38 foi encontrado a 150 metros do local. O registro foi feito no 15º Distrito Policial do Itaim Bibi e as investigações ficarão por conta do DHPP - Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Três das cinco faixas de pista ficaram interditadas para a realização de perícia, o que resultou em congestionamento de dois quilômetros. A interdição prosseguia até às 2 horas desta quinta-feira. Havia apenas lentidão por aproximação no local. Zona Norte Na madrugada desta quinta-feira, um mecânico, ainda não identificado, foi baleado quando trafegava pela pista local da Marginal Tietê, no sentido Penha-Lapa, em frente ao sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital. A vítima, que ocupava uma Honda CG-125, foi encaminhada ao pronto-socorro do Mandaqui, onde segue internada e passa por cirurgia. O mecânico trabalhava também como entregador de pizza. Não se sabe ainda se também trata-se de uma tentativa de assalto. O caso será registrado no 13º Distrito Policial, da Casa Verde.