Professor é morto após ter o veículo roubado na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - O professor Gomides Vas de Lima Neto, de 46 anos, morreu depois de ser baleado em um assalto em frente ao supermercado Pão de Açúcar na Rua Abílio Soares, na Vila Mariana, zona sul da capital, por volta das 22h30 desta terça-feira, 8.

Segundo a Polícia Civil, a vítima aguardava dentro de um Golf branco a namorada que fazia compras no supermercado quando dois homens armados anunciaram o assalto e, em seguida, atiraram no professor. Ele chegou a receber os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao Hospital Servidor Público Municipal Vergueiro, mas não resistiu aos ferimentos.

Os criminosos levaram o carro e os pertences do casal como bolsa e celulares. O caso foi registrado como latrocínio no 78.°DP(Jardins).

Em nota, o supermercado Pão de Açúcar disse que a polícia foi acionada e o supermercado, fechado após Lima ter sido baleado na calçada em frente à unidade. "A rede permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar no que for necessário", completou. Ainda segundo o supermercado, o crime aconteceu fora do alcance das câmeras de monitoramento da unidade. A polícia buscará imagens de outras câmeras da região.