Professor é baleado e morre em frente a escola em Diadema

DIADEMA - Um professor levou um tiro e morreu na noite desta segunda-feira, 25, em frente à escola que dava aula, na Vila Nogueira, em Diadema, na Grande São Paulo.

Segundo o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Vagner Rodrigues da Graça, de 39 anos, foi assassinado quando saiu da Escola Estadual Evandro Esquivel para verificar seu carro, que estava estacionado na rua. A Apoesp informou que um motoqueiro teria sido o autor do disparo.

O docente era membro do conselho de representantes do sindicato e estava há mais de 10 anos na rede pública. Segundo a presidente da Apeosp, Maria Izabel Azevedo Noronha, Rodrigues de Graça teria se assustado com o revólver do bandido, tentou reagir e acabou baleado.

O caso foi registrado no 2º DP de Diadema como latrocínio.