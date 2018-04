Professor é acusado de abusar de 2 alunos O professor de futebol A.J.O., de 34 anos, teve a prisão temporária decretada sob a acusação de ter abusado de dois alunos, de 11 e 12 anos, em uma escola municipal de Mairinque, a 71 quilômetros de São Paulo. O acusado foi levado ontem para a Cadeia Pública de Pilar do Sul, que abriga detentos acusados de crimes sexuais. De acordo com a polícia, ele confessou os dois crimes, mas alegou estado depressivo para cometê-los. Os crimes foram descobertos porque a mãe de uma das crianças desconfiou do comportamento do filho.