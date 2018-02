Professor destaca clínica pública Para o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, professor da Unifesp, o trabalho de recuperação de usuários de drogas de clínicas privadas do Interior de São Paulo, como o caso do Horto de Deus, de Taquaritinga, é muito importante para o quadro do problema no Estado. "Sem dúvida é relevante esse trabalho, que é sério", diz o psiquiatra.