Produtor faz desenho de bandeira do Brasil com lavouras no interior de SP

SOROCABA - O produtor rural Thiago Derks usou culturas próprias do inverno para formar uma bandeira brasileira em meio às lavouras cultivadas na fazenda da família, em Paranapanema, sudoeste paulista. O desenho, feito com plantios de cevada, canola, tremosso branco e triticale, cobre uma extensão de 500 mil metros quadrados, equivalente a 50 campos de futebol. Um engenheiro agrônomo estudou e escalonou o plantio para que as plantas adquirissem as cores da bandeira na época certa.

Segundo Derks, as cores ficarão mais definidas no fim de junho, durante a disputa da Copa das Confederações, que será disputada no Brasil. A ideia da homenagem ao País foi de Jacobus Derks, holandês naturalizado brasileiro, que é grande admirador do futebol brasileiro. A família planeja fazer uma bandeira ainda maior durante a Copa do Mundo, em 2014.