Procuradoria vai apurar falha de segurança da Noar O Ministério Público Federal (MPF) de Pernambuco abriu inquérito para apurar as causas da queda do avião da Noar Linhas Aéreas, que matou 16 pessoas no Recife no dia 13. O procurador da República Marcos Antonio da Silva Costa pediu à Justiça Federal que "investigação, processo e julgamento" relacionados ao acidente sejam de competência da União.