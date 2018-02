Procuradoria quer fiscalização em pontos de venda de gás em SP

SÃO PAULO - A Procuradoria da República em Campinas, no interior de São Paulo, enviou ofício ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, denunciando a existência de 2.550 postos ilegais de venda de gás de cozinha no Estado. O Ministério Público Federal cobrou ainda a atuação do governo no combate aos revendedores clandestinos.

O MPF também reitera o pedido para que o Estado de São Paulo firme convênio com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na avaliação do MPF, essa providência faria com que o número de acidentes diminuísse no Estado. No ofício, a Procuradoria da República em Campinas pede uma resposta formal em 20 dias.

Estudo do Comando Central do Corpo de Bombeiros constatou que nos anos de 2008 e 2009, em todo o estado, houve o registro de 4916 vazamentos, 682 incêndios, 54 vítimas feridas e uma vítima fatal.

Os locais ilegais foram descobertos após denúncias de cidadãos sobre pessoas que trabalham com gás de cozinha sem o alvará municipal de funcionamento e sem a autorização do Corpo de Bombeiros. Para denunciar pontos de venda ilegal de gás, acesse o link http://www.programagaslegal.com.br/denuncie.html.