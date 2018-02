Procuradoria e Procon entram com ação contra a Eletropaulo

Carolina Spillari, do estadão.com.br

Uma ação civil pública foi ajuizada nesta quarta-feira, 22, contra a AES Eletropaulo, por conta da má prestação de serviço e ineficiência no atendimento aos consumidores. Os autores são a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE) e a Fundação Procon-SP.

De acordo com o PGE, a ação foi distribuída na 7ª Vara da Fazenda e o julgamento da deve ocorrer já na próxima semana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ação pede o cumprimento da Resolução Aneel 414/10, art 176, ?1º. Segundo a resolução, a energia deve ser restabelecida em até quatro horas em casos de interrupções no fornecimento. A multa, conforme a resolução, é de R$ 500 mil por hora de atraso no restabelecimento do serviço.

A PGE e Fundação Procon-SP ainda solicitam indenização por danos morais coletivos, reparação dos prejuízos individuais dos consumidores neste e em apagões futuros, adequação do SAC da empresa para funcionar em dias da apagão e adequação de procedimentos preventivos.