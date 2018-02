Procurador quer trazer o caso para a Justiça brasileira Na época do acidente, as investigações ficaram totalmente a cargo do órgão francês - o Cenipa alegou que o voo da Air France caiu em "águas internacionais", além de a empresa não ser brasileira. Hoje, dois anos depois, os familiares ainda tentam trazer o caso para a Justiça brasileira, sem sucesso. "Já fizemos duas audiências entre Ministério Público e juízes franceses. Pedimos que todos os documentos referentes à investigação tivessem uma cópia encaminhada para cá. Informalmente, fomos avisados de que isso não aconteceria", disse o procurador da República em Pernambuco Anderson Vagner dos Santos.