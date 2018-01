Procurado pela Interpol, narcotraficante brasileiro é preso no Uruguai A Brigada Antidroga da polícia uruguaia capturou o narcotraficante brasileiro José Paulo Vieira de Mello, procurado pelas autoridades do Brasil, Paraguai e da Interpol. Ele foi detido no sábado em Carrasco, arredores de Montevidéu, onde vivia sob identidade falsa há dois anos. Segundo o jornal El País, o preso já está à disposição da Justiça. A mulher de traficante, que é paraguaia, também foi presa e os três filhos, menores de idade, colocados sob custódia.