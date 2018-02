Procura-se lar para o cão Fred

Fred é um cachorro alegre, que tem fama de dar muita sorte para os outros cães. Mas, para ele mesmo, as coisas andam emperradas. No mês que vem, serão dois anos vivendo em um canil do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) sem que ninguém se interesse em adotá-lo. Agora, a história de rejeição desse animal foi parar no portal da internet da Prefeitura. É que funcionários do órgão e protetores dos animais estão em campanha para que Fred termine o ano com um dono.

Além dele, outros três cães e duas gatas encabeçam a lista dos bichos que, apesar de dóceis e saudáveis, continuam no Centro de Zoonoses.

O que chama a atenção na história de Fred é que todos os seus companheiros de canil foram adotados. Mas a gota d"água para que fosse deflagrada a campanha aconteceu no mês passado. Quando Meg, outra companheira de canil, ganharia um lar, o vira-lata "entendeu" que o adotado seria ele e provocou um rebuliço no CCZ.

"Foi uma cena impressionante. Entrei com a coleira para buscar a cachorra, mas ele colocou a cabeça e pulava em cima de mim, numa felicidade que ninguém tinha visto antes", conta a cabeleireira Kelly Lopes, de 35 anos, que é voluntária. A cena comoveu Kelly e os funcionários do CCZ.

A médica veterinária do CCZ Monica Almeida explica que beleza e idade pesam muito na adoção e o animal que está fora do padrão enfrenta dificuldades. "As pessoas não querem cachorros feios."

É por isso que os Supergêmeos também não encontram um adotante. Um deles já tem dois anos e sete meses de CCZ e o outro fará dois anos na quarta-feira. "Eles têm um problema de pelo que as pessoas acham que é doença e não adotam, mas na verdade é um charme", diz. Os dois animais, além de parecidos fisicamente, ficaram amigos, daí o apelido dado pelos funcionários do CCZ. "Gostaríamos que eles fossem adotados juntos", afirma Mônica.

Serviço

INTERESSADOS EM ADOTAR OS ANIMAIS QUE ESTÃO NO CCZ DEVEM LEVAR CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA AO ÓRGÃO, NA R. S. EULÁLIA, 86, SANTANA. HORÁRIO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 17H, E AOS SÁBADOS, DAS 9H ÀS 15H. É PRECISO PAGAR UMA TAXA DE R$ 15.